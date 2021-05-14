Медведчука підозрюють у державній зраді.

Президент РФ Володимир Путін прокоментував домашній арешт свого кума й депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука, якого підозрюють у державній зраді.

Читайте такожПєсков відповів, ким є Медведчук для Путіна«Схоже, тепер усіх в Україні, які працюють з Росією, будуть притягувати до відповідальності», – заявив Путін на оперативній нараді з членами Радбезу РФ.

Путін вважає, що Україну перетворюють в «Антиросію»

«Судячи з усього, і це дуже сумно, Україну повільно, але вірно перетворюють у якийсь антипод Росії, у якусь Антиросію, у якийсь майданчик, з території якого ми постійно, судячи з усього, будемо отримувати новини, які вимагатимуть особливої з нашого боку уваги з точки зору забезпечення безпеки РФ», – стверджує російський глава.

«Закриваються загальнонаціональні засоби масової інформації – і нічого, наші партнери західні ніяк на це не реагують, якщо не сказати підтримують подібні рішення», – поскаржився глава Кремля.

Путін вважає, що в Україні намагаються «зачистити політичне поле від тих сил, які виступають за мирне врегулювання кризи на Донбасі і за добросусідські відносини з Росією».

«Це, безумовно, питання, яке має завжди бути у полі нашої уваги, і ми своєчасно, належним чином, маючи на увазі ті загрози, які для нас створюються, повинні будемо на це реагувати», – заявив Путін.

Справа проти Медведчука й Козака

11 травня генпрокурор Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді і в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета та іншими процесуальними обов'язками. Суддя відмовив у задоволенні як клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу у вигляді арешту з альтернативою внесення 300 млн 930 грн застави, так і клопотання захисників про взяття Медведчука на поруки його колег з фракції "ОПЗЖ".

14 травня в Нацполіції повідомили, що на виконання рішення Печерського райсуду наділи на підозрюваного Медведчука електронний браслет.

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Автор: Яна Ставська