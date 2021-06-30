З приводу переговорів з Зеленським він висловився нечітко.

Російський президент Володимир Путін, оцінюючи можливість зустрічі з українським главою Володимиром Зеленським, знову почав розповідати про "зовнішнє управління" Україною та заявив про безліч перепон для переговорів.

Під час "прямої лінії" в Москві він, зокрема, згадав законопроект Зеленського про корінні народи.

"Ось керівництво України. Сьогоднішнє керівництво явно недружнє до нас. Це абсолютно очевидна річ. Інакше важко було б пояснити проект закону, який внесений президентом в Раду", – заявив Путін.

Читайте також"Нікому не приходити": ЗМІ оприлюднили переписку в чаті фракції ОПЗЖ (фото)Він відповів, що цей проект оголошує російських некорінним народом "на цій території". Нібито росіяни жили в Україні "споконвіку".

Путін пригрозив, що закон про корінні народи може спровокувати "застосування якоїсь зброї ... масового знищення".

Російський глава знову заговорив про утиск російської мови. Також згадав про придушення опозиції (маючи на увазі ОПЗЖ), а Медведчука в цьому контексті назвав "націоналістом".

Путін підсумував, що в України "немає ніяких шансів" побудови нормальних відносин з Росією. Врешті він не дав чіткої відповіді щодо зустрічі із Зеленським.

"Ну що зустрічатися із Зеленським? Якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління. Ну, про що розмовляти? Проте я не відмовляюся від зустрічі подібного роду. Тільки треба зрозуміти, про що говорити", – висловився глава Кремля.

Президентський проект закону про корінні народи України (№5506) буде розглядатися завтра, 1 липня, на позачерговому засіданні ВР, і висловив сподівання, що депутати схвалять цей документ.

18 травня президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради як невідкладний проект закону «Про корінні народи України» (№ 5506).

«Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів», - повідомляли в Офісі президента.

8 червня Держдума Росії ухвалила заяву, в якій засудила цей законопроект через відсутність у ньому згадки про росіян.

9 червня в ефірі російського телебачення Путін розкритикував законодавчу ініціативу президента України щодо врегулювання статусу та про права корінних народів і порівняв її з ідеями нацистської Німеччини.

«Взагалі саме по собі розділення на корінні, першосортні і другосортні категорії людей вже абсолютно точно змахує на теорію і практику нацистської Німеччини. Як бути людям зі змішаною кров'ю? Сам Зеленський - єврей за національністю, у нього, може, там кров намішана. Що робити з цими людьми? Їм будуть, як у нацистській Німеччині, міряти черепи, інші частини тіла? Як визначали справжніх арійців, так і визначатимуть справжніх українців?», - сказав Путін.

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Автор: Яна Ставська