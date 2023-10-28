Технології супротивника зрозумілі, зазначив секретар РНБО.

Інформацію про те, що російський диктатор Володимир Путін "помер", прокоментував секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Чиновник вважає, що поширення відомостей про "смерть" ватажка РФ пов'язане з передвиборчою кампанією і є спецоперацією Кремля. Секретар РНБО в ефірі телемарафону сказав, що таким способом до Путіна намагаються привернути увагу.

"І зараз за технологіями, які вони розробляють таким способом - звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має "воскреснути" і повинен починати тур по всій Росії", - заявив він. Данілов підкреслив, що "ці технології зрозумілі".

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Чиновник додав, що диктатор рано чи пізно вирушить на той світ.

Нагадаємо, 17 березня 2024 року в РФ мають відбутися вибори президента. На росТБ вже кричать, що Володимир Путін "переможе" з величезним відривом. Варто зазначити, що Путін перебуває при владі в Росії вже понад 20 років.

Путін живий чи ні - що відомо

71-річному Володимиру Путіну вже багато років поспіль приписують різні хвороби, в тому числі рак. В українській розвідці стверджували, що ватажок росіян хворий і фізично, і морально.

У мережі з'явилася інформація, що у Путіна нібито в одній з його резиденцій увечері 22 жовтня була "зупинка серця", але його реанімували медики. Вже ввечері 26 числа ширилася інформація, що Путін "помер", але ці відомості не підтвердила ні російська, ні українська сторона.

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