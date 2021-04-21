Президент Росії Володимир Путін отримав текст виступу українського президента Володимира Зеленського з пропозицією про зустріч на Донбасі, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.
Читайте такожМакрон планує найближчим часом обговорити з Путіним українське питання Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції "Комсомольська правда". За словами прес-секретаря, текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері у вівторок, був "оперативно повідомлений" Путіну.
"Але я поки не впевнений, що він мав час з цим ознайомитися", - сказав Пєсков, підкресливши, що глава держави традиційно більшу частину ночі перед оголошенням послання Федеральним зборам працював над текстом свого виступу.
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