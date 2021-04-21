Однак прес-секретар президента Дмитро Пєсков зазначив, що не впевнений, що у Путіна був час ознайомитися з пропозицією Зеленського.

Президент Росії Володимир Путін отримав текст виступу українського президента Володимира Зеленського з пропозицією про зустріч на Донбасі, але, можливо, ще не встиг з ним ознайомитися.

Читайте такожМакрон планує найближчим часом обговорити з Путіним українське питання Про це заявив прес-секретар президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю радіостанції "Комсомольська правда". За словами прес-секретаря, текст виступу Зеленського, опублікованого ввечері у вівторок, був "оперативно повідомлений" Путіну.

"Але я поки не впевнений, що він мав час з цим ознайомитися", - сказав Пєсков, підкресливши, що глава держави традиційно більшу частину ночі перед оголошенням послання Федеральним зборам працював над текстом свого виступу.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла