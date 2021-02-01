За словами народного депутата, Україна наблизилися до кризи небаченого масштабу.

Народні депутати не гідні свого звання, якщо не усвідомлюють всю складність ситуації, в якій опинилася Україна. Таку думку висловив народний депутат України, співголова політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» Вадим Рабінович, виступаючи на засіданні Погоджувальної ради лідерів депутатських груп і фракцій у понеділок, 1 лютого.

«Ще багато років ми можемо збиратися за цим столом, але якщо не усвідомлюємо всю трагічність ситуації, в якій сьогодні знаходиться Україна, - гріш всім нам ціна!» - зауважив народний депутат.

Парламентар нагадав про недавню бесіду голів парламентських фракцій з прем'єр-міністром України, за результатами якої досягнута домовленість у вівторок, 2 лютого, провести закриту зустріч. Вадим Рабінович назвав її необхідною, адже вкрай важливо зрозуміти, чи є в уряду хоч якийсь варіант виходу, в першу чергу з тарифної катастрофи.

"Друзі, час жартів і клоунади минув - країна наблизилася до кризи такого масштабу, якого багатостраждальна Україна ще не бачила! І я буду радий отримати у вівторок відповіді хоч на якісь питання. Але якщо зрозуміємо, що в уряду немає варіантів виходу з кризи, що крім набивання власних кишень іншої мети він не переслідує, ми змушені будемо звернутися до всіх політичних партій, фракцій і груп парламенту з пропозицією об'єднатися заради порятунку України», – попередив політик.

Співголова ОПЗЖ впевнений, що зараз – саме час об'єднатися.

«Ми маємо стати під один прапор – Прапор України, на якому не буде ані політичних гасел, ані назв партій. Ми маємо це зробити заради порятунку країни від дилетантів, які дорвалися до влади і впевнені в тому, що і далі можуть управляти країною, безкарно вбиваючи те, що хоч якось ще працює і дозволяє виживати народу. Якщо побачимо, що Кабмін не чує, що він має намір продовжити свій вбивчий шлях, тоді ми маємо об'єднатися з народом України і очолити протестні настрої, які спостерігаємо в суспільстві вже кілька місяців поспіль!» - резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН