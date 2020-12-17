"За" відповідну пропозицію проголосували лише 186 народних обранців.

Верховна Рада України не підтримала призначення колишнього топ-менеджера НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка першим віце-прем'єр-міністром - міністром енергетики України.

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Як передає кореспондент УНІАН, за відповідне рішення проголосували 186 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

«Кандидат має багаторічний успішний досвід у сфері енергетики, з 2016 року працював на керівних посадах в НАК «Нафтогаз України», де відповідав за успішний судовий процес проти російського «Газпрому» у Стокгольмському арбітражі. Глибоке розуміння енергетичного сектора необхідне для його трансформації, і для цього в тому числі потрібен мандат першого віце-прем'єр-міністра. Тому прошу підтримати кандидатуру Юрія Юрійовича Вітренка на посаду першого віце-прем'єр-міністра - міністра енергетики України», - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Сам Вітренко зазначив, що бачить механізм щодо зниження оптової ціни на газ за допомогою нарощування видобутку власного газу.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада Кабмін звільнив виконувача обов'язків міністра енергетики Ольгу Буславец і призначив на цю посаду заступника міністра енергетики Юрія Бойка.

Буславець виконувала обов'язки міністра з квітня 2020 року.

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Автор: Бредіхіна Ганна