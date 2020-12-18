Юлія Лапутіна може очолити Міністерство у справах ветеранів.

Сьогодні Верховна Рада заслухає уряд з питань запровадження карантину та вакцинації населення від COVID-19.

Про це йдеться в порядку денному сьогоднішнього засідання.

У ньому також передбачається розгляд питання про призначення Юлії Лапутіної міністром у справах ветеранів.

Також сьогодні розглядатиметься, зокрема, ряд законопроектів, пов'язаних з третейськими судами.

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Серед іншого, розглядатимуться зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

Крім того, депутати планують розглянути питання про внесення змін до закону "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ, а також законопроект про Бюро економічної безпеки України.

Засідання Верховної Ради: трансляція

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Автор: Тетяна Поляковська