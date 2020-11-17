Проектом пропонувалося рекомендувати уряду переглянути обмеження щодо роботи підприємців сфери харчування та побутового обслуговування, а також діяльності закладів культури, спортивних залів тощо.

Верховна Рада не підтримала проект постанови про рекомендацію уряду пом'якшити карантинні обмеження, що запроваджені у вихідні дні.

Як передає кореспондент УНІАН, за постанову «Про рішення Кабінету міністрів України від 11 листопада № 1100 щодо посилення протиепідемічних заходів» (№ 4381) проголосували лише 149 народних депутатів.

Для результативного рішення необхідно, щоби "За" проголосували мінімум 226 депутатів.

З фракції "Слуга народу" проголосували лише 34 нардепи.

Авторами проекту постанови є заступник голови ВР Олена Кондратюк, а також голови або заступники голів всіх фракцій парламенту.

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Проектом пропонувалося рекомендувати уряду протягом трьох календарних днів з дня набрання чинності постановою переглянути обмежувальні заходи, встановлені постановою Кабінету міністрів «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня № 641.

У проекті постанови ВР № 4381 зазначалося, що мають бути зміни в урядовій постанові «з метою пом'якшення обмежень із заборони у вихідні дні» стосовно роботи: сфери громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо); торговельно-розважальних центрів; сфери торговельного і побутового обслуговування населення; діяльності закладів культури і проведення культурних масових заходів; спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

Карантин вихідного дня: що відомо

11 листопада Кабінет міністрів прийняв рішення про введення з 14 по 30 листопада карантину вихідного дня. Він буде діяти з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

У вихідні дні до обмежень, передбачених в будні, додається заборона на роботу кафе та ресторанів (за винятком послуги «із собою»), роботу ТРЦ, інших розважальних закладів, фітнес-центрів і ін.

Дозволено працювати продуктовим магазинам, аптекам, ветеринарним аптекам, медичним установам, АЗС.

У ВР зареєстровано проект постанови про рекомендації уряду скасувати карантин вихідного дня.

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Автор: Ольга Робейко