Закон визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Верховна Рада ухвалила закон про всеукраїнський референдум.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення закону "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (реєстраційний номер 3612), внесений президентом Володимиром Зеленським, проголосували 255 народних депутатів. Зокрема підтримали закон 226 депутатів з фракції "Слуга народу" та 20 - з групи "Довіра".

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Законом передбачено, що всеукраїнський референдум не може проводитися одночасно з черговими та позачерговими загальнодержавними виборами, черговими місцевими виборами.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом України відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 мільйонів громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тисяч підписів у кожній області.

У разі введення воєнного чи надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях призначення (проголошення) та проведення всеукраїнського референдуму забороняється. Відповідно до закону на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання:

затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України;

про втрату чинності законом України або окремими його положеннями.

Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму:

питання, що суперечать положенням Конституції України, загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права, закріпленим насамперед Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, протоколами до неї;

питання, що скасовують чи обмежують конституційні права і свободи людини і громадянина та гарантії їх реалізації;

питання, спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення державного суверенітету, територіальної цілісності України, створення загрози національній безпеці України, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі;

питання податків, бюджету, амністії;

питання, віднесені Конституцією України і законами України до відання органів правопорядку, прокуратури чи суду.

Що передувало

9 червня президент України Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроект «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» (№ 3612).

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Автор: Надя Пришляк