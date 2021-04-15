Нардепи продовжать розглядати поправки до земельного законопроекту 2194.

Сьогодні Верховна Рада проведе пленарне засідання, а після цього збереться на ще одне - позачергове.

Як свідчать дані на сайті парламенту, пленарне засідання розпочнеться о 10:00. Планується розгляд декількох десятків питань.

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Зокрема, депутати продовжать розгляд поправок до "Проекту Закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин" (2194).

Також мають розглянути проект закону щодо врегулювання окремих питань процедур банкрутства на період боротьби COVID-19 (4220).

Рада планує розглянути проекти законів щодо заборони продажу лікарських засобів дітям (5122, 5122-1, 5122-2).

Позачергове пленарне засідання ВР має розпочатись о 16:00. У порядку денному 15 законопроектів.

Зокрема, Рада має розглянути в першому читанні законопроект щодо вдосконалення відповідальності за декларування посадовцями недостовірної інформації (4651).

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Автор: Дмитро Захаров