Рада ухвалила бюджет-2021 у першому читанні

"За" відповідний проект проголосували 275 депутатів.

Верховна рада ухвалила в першому читанні проект бюджету на 2021 рік. "За" відповідний проект № 4000 проголосували 275 депутатів. Проти-41. Читайте такожУ "Голосі" заявили, що через "величезну діру" в бюджеті фінансування держпрограм може бути призупинене Держбюджет 2021 - що відомо 14 вересня Кабмін затвердив проект держбюджету на наступний рік, який передбачає дефіцит у розмірі 6% ВВП. Доходи держбюджету-2021 передбачаються в розмірі 1 трильйон 71,1 мільярда гривень, а витрати-1 трильйон 350 мільярдів гривень. При цьому дефіцит бюджету передбачається на рівні 270 мільярдів гривень.

Проект держбюджету також передбачає 104 мільярди гривень на виплату допомоги, пільг і субсидій, а в цілому соціальні витрати становитимуть 323 мільярди гривень.

Заступник голови фракції "Голос" Железняк повідомив, що до проекту закону Про державний бюджет України на 2021 рік депутати подали понад 2,4 тисячі поправок. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Дмитро Захаров

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