Серед іншого закон передбачає, що учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні через відеоконференцію.

Верховна Рада України підтримала запровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яку вже прозвали "судом у смартфоні".

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Як повідомляє кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи", реєстраційний № 3985) проголосував 261 народний депутат України.

У законі передбачено початок функціонування окремих модулів (підсистем) ЄСІТС та її поетапне впровадження.

Ним вносяться зміни до Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу, Кодексу адміністративного судочинства та закону "Про Вищу раду правосуддя".

Закон про "суд у смартфоні": що нового

Закон він унормовує застосування у судах підсистеми "Електронний суд", завдяки якій буде налагоджений дистанційний обмін документами і громадяни зможуть звернутися до суду, не долаючи в умовах карантину значні відстані.

Закон передбачає, що учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні у режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та електронного підпису згідно з вимогами Положення про ЄСІТС та/або положень, що визначають порядок функціонування її окремих підсистем (модулів).

Також передбачено, що суд під час розгляду справи здійснює повне аудіофіксування судового засідання. За заявою будь-кого з учасників справи або за ініціативою суду повне фіксування судового засідання здійснюється на камеру (за наявності в суді технічної можливості та за відсутності заперечень з боку будь-кого з учасників судового процесу).

Усі судові рішення викладаються письмово у паперовій та електронній формах.

При цьому судові рішення в електронній формі викладаються з використанням ЄСІТС та підписуються електронним підписом судді (у разі колегіального розгляду - електронними підписами усіх суддів, які входять до складу колегії).

Коли запрацює "суд у смартфоні"

Окремі підсистеми (модулі) ЄСІТС починають функціонувати через 30 днів з дня опублікування Вищою радою правосуддя у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади України оголошення про створення та забезпечення функціонування відповідної підсистеми (модуля) ЄСІТС.

Про початок функціонування ЄСІТС у складі всіх необхідних для її повного функціонування підсистем (модулів) Вища рада правосуддя також публікує оголошення у газеті "Голос України" та на веб-порталі судової влади.

Зеленський анонсував "суд у смартфоні"

В березні Президент України Володимир Зеленський анонсував переведення в онлайн більшості бюрократичних процедур в судовому процесі та створення так званого "суду в смартфоні".

За його словами, одним із викликів для судової системи є усунення зловживань та забезпечення прозорості суду.

"Я вважаю, що дієвим кроком на цьому шляху можуть стати ІТ-рішення. За аналогією з державними послугами в смартфоні ми прагнемо і обов’язково зробимо "суд у смартфоні". Більшість бюрократичних процедур перейдуть в онлайн, що прискорить судовий процес, мінімізує корупцію та можливості для зловживань", - наголосив Зеленський.

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Автор: Дмитро Захаров