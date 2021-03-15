Керівники фракцій пропонували під час Години запитань доля уряду заслухати інформацію глави МОЗ Максима Степанова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міністра оборони Андрія Тарана.

На засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій та парламентських комітетів вирішили, що у п'ятницю, 19 березня, депутати під час Години запитань до уряду заслухають міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що керівники фракцій внесли пропозиції щодо заслуховування інформації Степанова, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та міністра оборони Андрія Тарана.

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Разумков нагадав, що під час Години запитань до уряду може бути заслуханий лише один міністр і запропонував керівникам фракцій визначити, хто саме виступить 19 березня. В результаті було сказано, що необхідно заслухати Степанова.

Що цьому передувало

Сьогодні, 15 березня, на засіданні Погоджувальної ради фракція "Слуга народу" запропонувала заслухати інформацію Авакова щодо вакцинації правоохоронців, а також щодо стану виконання закону про посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху та щодо розслідування резонансних справ, а також справ проти "злодіїв у законі".

Фракція "Голос" пропонувала заслухати міністра оборони Тарана.

Також Разумков повідомив, що на Годині запитань до уряду не буде прем'єр-міністра, оскільки він перебуватиме у відрядженні.

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Автор: Надя Пришляк