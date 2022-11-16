Він вісловив співчуття у зв’язку із загибеллю громадян Польщі від російського ракетного терору. "Також обговорили наявну інформацію та з’ясовуємо всі факти", - зазначив президент України.

При цьому Зеленський наголосив, що Україна, Польща, уся Європа та світ "мають бути повністю захищені від держави-терориста".

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На офіційному сайті польського президента повідомляється, що Анджей Дуда поговорив про поточну ситуацію, пов’язану з вибухами в Грубешівському повіті, з союзниками: генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом США Джо Байденом і президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначається, що в ході перемовин перевірялись підстави для використання статті 4 НАТО, що передбачає консультації з усіма членами Альянсу щодо відповіді на інцидент у прикордонні Польщі.

Польща - що відомо про падіння російських ракет

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада під час масованого ракетного удару Росії по території України 2 російські ракети упали в Польщі за 65 км від кордону з Україною. В результаті влучання загинули двоє людей.

У Польщі терміново провели засідання комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Президент Анджей Дуда також скликав Раду національної безпеки, засідання якої пройде 16 листопада.

Коментуючи ракетний удар росіян по Польщі у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський наголосив, що чим довше Росія відчуває безкарність, то більше буде загроз для всіх, до кого можуть дістати російські ракети. Він наголосив, що бити ракетами по території НАТО - це російський ракетний удар по колективній безпеці.

Тим часом, Міноборони Росії спростовує свою причетність до ракетного обстрілу Польщі й називає повідомлення про це "умисною провокацією задля ескалації ситуації".

Згодом МЗС Польщі підтвердили, що на території їхної країни впала ракета російського виробництва. Тож МЗС викликало посла Росії з вимогою дати пояснення.

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