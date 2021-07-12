За його словам, завтра парламент розгляне заветований президентом законопроект про реформу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Поточний тиждень в парламенті "буде насичений".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він зазначив, що завтра одним з перших буде розглянутий заветований президентом законопроект під реєстраційним №3711-д щодо реформи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

За словами Разумкова, це свідчитиме, що Україна рухається в напрямку судової реформи.

Читайте такожРада завтра на позачерговому засіданні розгляне легалізацію медичного канабісу - Разумков

Він додав, що на цьому тижні будуть розглянуті ще два законопроекти, які були заветовані президентом України. За словами Разумкова, також розглядатимуться проекти законів, які стосуються індустріальних парків, підтримки різних галузей економіки. Спікер зазначив, що йдеться про ті галузі, щодо яких навіть Україна може дати "фору європейським країнам".

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк