Голова ВР додав, що парламент самостійно має визначатися щодо призначення та звільнення міністрів.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков прогнозує, що відставка міністра охорони здоров'я Максима Степанова може відбутися не раніше від 18 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Разумков зазначив, що народні депутати України, які зібрали 150 підписів за ініціювання відставки Степанова з посади міністра, можуть зібратися у будь-який момент.

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При цьому голова ВР нагадав, що у нього буде три дні для скликання позачергового засідання ВР.

“Але ми розуміємо, що зараз наближається Великдень, а після цього у нас 9 травня, і я не впевнений, що всі народні депутати будуть у Києві — скоріш за все, вони поїдуть працювати в округи, і тут головне, щоб вони працювали в округах, які розташовані на території нашої держави. І я не впевнений, що колеги будуть намагатися скликати позачергове засідання у цей період. Якщо і буде така ініціатива, то, скоріш за все, це відбудеться вже після того, як ми повернемося до пленарних засідань ВР — тобто з 18 травня”, - зазначив Разумков.

Він додав, що ініціатори відставки Степанова пропонують звернутися до уряду щодо цього питання. “Але я думаю, що ВР самостійно повинна визначатися щодо призначення та звільнення міністрів”, - зауважив голова ВР.

Говорячи про провал вакцинації, Разумков зазначив, що тут відповідальність мають розділити всі органи влади і опозиція.

Питання про звільнення Степанова

Народні депутати з минулого року збирають підписи за проведення позачергового засідання парламенту для розгляду постанови про звільнення Степанова з посади голови МОЗ. На відставці Степанова наполягають фракції "Голос" і "Європейська солідарність".

27 квітня депутат від "Євросолідарності" Олексій Гончаренко заявив, що 29 квітня можливий розгляд питання про відставку глави МОЗ. Як стверджував Гончаренко, В Офісі президента вважають, що "Степанов вже зібрав весь той негатив, для збору якого його і тримали". У свою чергу народний депутат від "СН" Данило Гетманцев виключив можливість розгляду питання про відставку Степанова на цьому тижні.

28 квітня в Офісі президента заявили, що питання про звільнення глави МОЗ не розглядається.

Разом з тим голова фракції "Голос" Ярослав Железняк заявив, що зібрано необхідну кількість підписів депутатів за проведення позачергового засідання ВР для розгляду питання про звільнення Степанова.

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Автор: Надя Пришляк