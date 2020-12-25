Він зазначає, що не є азартною людиною.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів про свій досвід гри в казино.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.

Читайте такожУкраїнським медикам обіцяють "рекордну суму" внаслідок легалізації грального бізнесу

У контексті розмови про закон про гральний бізнес, відповідаючи на питання, чи часто грав він у казино, Разумков зазначив: "Я в казино грав, якщо не помиляюся, два рази в житті... Один раз виграв, один раз, якщо не помиляюся, пішов зі своїм. Я в цьому плані не азартна людина".

Спікер додав, що має інші хобі, які йому подобаються більше за це.

Легалізація грального бізнесу в Україні

11 серпня 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.

Законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" в Києві.

Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська