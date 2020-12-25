Разумков двічі в житті грав у казино / фото УНІАН, Олександр Кузьмін
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів про свій досвід гри в казино.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі одного з телеканалів.
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У контексті розмови про закон про гральний бізнес, відповідаючи на питання, чи часто грав він у казино, Разумков зазначив: "Я в казино грав, якщо не помиляюся, два рази в житті... Один раз виграв, один раз, якщо не помиляюся, пішов зі своїм. Я в цьому плані не азартна людина".
Спікер додав, що має інші хобі, які йому подобаються більше за це.
Легалізація грального бізнесу в Україні
- 11 серпня 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу.
- Законом допускається розміщення казино виключно на території готелів категорії "п'ять зірок" в Києві.
- Для інших населених пунктів, крім Києва, розміщення казино дозволено на території будівель, в яких розташовані готелі категорії "чотири та п'ять зірок".
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