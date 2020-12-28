За словами спікера, "на руки" він отримує 38-42 тис. грн.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков розповів про рівень своєї заробітної плати.

По це він повідомив в інтерв'ю "Українській правді".

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Відповідаючи на запитання, чи відомо спікеру про те, що начебто депутати отримують зарплату в конвертах, Разумков наголосив: "Не знаю, я жодного разу не отримував зарплату в конверті".

"Я думаю, й інші не отримували", - додав він

Водночас, на зауваження, що нібито більша частина депутатів, в тому числі монобільшості, все ж отримує зарплату в конверті, голова Верховної Ради підкреслив: "Тоді це корупція".

"Якщо це корупція, правоохоронні і антикорупційні органи повинні це фіксувати і, відповідно, реагувати. Тут не має бути різниці - це представник більшості, меншості, інших якихось політичних сил. Тут повинен бути закон один для всіх", - сказав Разумков.

На запитання, як викорінити такі "конверти" у парламенті, він відповів, що через "нормальну заробітну плату".

Водночас, на уточнення, яка це зарплата, Разумков зазначив: "Не знаю яка. Я вам скажу, чому. Сьогодні моя зарплата як голови Верховної Ради - я на руки отримую 38-42 тисячі. Чи це достатньо для державних службовців високого рівня? Не знаю, не впевнений. З іншого боку, прийти сьогодні і сказати: давайте піднімемо мені зарплату, коли в лікарнях люди отримують 3, 5, 6 тисяч... Ну, мені совість не дозволяє".

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Автор: Тетяна Поляковська