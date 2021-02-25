За словами президента, це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях.

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності ухвалити законодавство про місцеві референдуми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час засіданні Ради розвитку громад та територій в Києві.

За словами президента, одним із завдань української влади має стати розробка та ухвалення законодавства про місцеві референдуми.

"Це посилить вплив громад на діяльність місцевої влади та ухвалення ключових рішень саме на місцях. Ми маємо вийти на остаточну формулу правління на місцевому рівні – "громади вирішують, люди впливають і разом з державою контролюють", - наголосив Зеленський.

Закон про референдум в Україні

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26 січня Верховна Рада ухвалила закон "Про народовладдя через всеукраїнський референдум" (№3612), внесений президентом.

Документ визначає можливість проведення електронного референдуму, але лише після ухвалення окремого закону, який врегулює всю цю процедуру.

Відповідно до закону, референдум за народною ініціативою проголошується президентом відповідно до Конституції України. Всеукраїнський референдум проголошується за народною ініціативою на вимогу не менш як 3 млн громадян України, які мають право голосу, за умови, що підписи щодо призначення всеукраїнського референдуму зібрано не менш як у двох третинах областей і не менш як по 100 тис. підписів у кожній області.

Відповідно до закону, на референдум виноситься тільки одне питання.

Предметом всеукраїнського референдуму можуть бути питання: затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; загальнодержавного значення; про зміну території України; про втрату чинності законом або окремими його положеннями.

Також законом визначено питання, які не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму.

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Автор: Костянтин Гончаров