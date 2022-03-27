Для референдуму про входження "ЛНР" до складу Росії зараз невідповідний час, вважають у Держдумі.

У Радфеді і Держдумі прокоментували заяву ватажка "ЛНР" Леоніда Пасічник про плани провести "референдум" щодо входження до складу РФ.

Як повідомив у коментарі "РИА Новости" голова Комітету з конституційного законодавства Андрій Клішас, оскільки РФ визнала "Л/ДНР", їхні органи "влади" мають право приймати будь-які рішення відповідно до своїх "конституцій".

Водночас голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашников заявив, що для референдуму про входження "ЛНР" до складу Росії зараз невідповідний час, пише ТАСС.

"Навряд чи зараз треба перейматися такими питаннями, коли вирішується доля на фронті", - сказав Калашников.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні пропагандистські ресурси "ЛНР" поширили заяву Леоніда Пасічника про те, що найближчим часом пройде референдум про входження "ЛНР" до складу Росії.

"Я думаю, що найближчим часом буде проведено референдум", — сказав Пасічник.

Як повідомлялося, 21 лютого президент Росії Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ЛДНР". 22 лютого Держдума і Рада Федерації одноголосно ратифікували договори про дружбу і співпрацю з бойовиками.

Того ж дня Рада Федерації РФ дозволила ввести туди російські війська. Це рішення представили як "миротворчу місію".

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України.

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