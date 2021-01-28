Законопроект має замінити закони "Про Службу безпеки України" і "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", якими наразі регулюється діяльність СБУ.

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ (№3196-д).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 285 народних депутатів із 337, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроект, як зазначається у висновку профільного комітету, спрямовано на підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки та приведення законодавства України, що регулює її діяльність, у відповідність із сучасними викликами і загрозами державній безпеці України, яким повинна протидіяти СБУ, а також стратегічними та концептуальними документами з питань розвитку сектору безпеки і оборони, реформування системи правоохоронних органів і відповідними рекомендаціями міжнародних та європейських партнерів України.

Зауважується, що цей законопроект має замінити закони "Про Службу безпеки України" і "Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України", якими наразі регулюється діяльність СБУ.

У законопроекті, зокрема, запропоновано новий понятійний апарат, приведено у відповідність із законом "Про національну безпеку України" статус СБУ, посилено контррозвідувальний та антитерористичний напрямки діяльності СБУ і розширено її повноваження щодо застосовування сил та засобів Служби проти терористичних організацій, незаконних збройних і воєнізованих формувань, транснаціональних злочинних угруповань за межами України, а також щодо проведення спеціальних інформаційних операції та протидії проведенню таких операцій проти України.

Крім цього, розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ, у зв’язку з чим запропоновано із закону "Про оперативно-розшукову діяльність" виключити контррозвідувальну діяльність як підставу для проведення оперативно-технічних заходів. Окремо визначено контррозвідувальні заходи, а також підстави та процедуру отримання санкції на їх проведення.

Читайте також"До мене не телефонували": Разумков прокоментував чутки про дзвінки нардепам щодо законопроекту про СБУ

У законопроекті також запропоновано багаторівневі механізми превентивного реагування на загрози державній безпеці: пропозиції, офіційне застереження, подання СБУ. Зокрема, розширено можливості превентивних дій Служби щодо протидії розвідувально-підривній діяльності проти України. Відповідні зміни пропонується внести до законів "Про державну таємницю", "Про телебачення і радіомовлення" та до Виборчого кодексу.

Крім цього, законопроектом визначено механізми протидії розвідувально-підривній діяльності іноземних спеціальних служб, незаконних збройних формувань та терористичних організацій з використанням громадських організацій та політичних партій, а також засобів масової інформації.

Серед іншого, законопроектом пропонується виключити СБУ із закону "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю".

"Таким чином, буде ліквідовано спеціальні підрозділи СБУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Натомість, можливість протидіяти організованій та транснаціональній злочинності передбачено з позицій протидії розвідувально-підривній діяльності на шкоду Україні", - зазначають в комітеті.

При цьому суттєво обмежується правоохоронна функція СБУ шляхом поступової (до 2024 року) передачі функції досудового розслідування до Державного бюро розслідувань.

У законопроекті також містяться положення, спрямовані на оптимізацію організаційно-штатної структури СБУ. Зокрема, передбачено поетапне скорочення штатної чисельності Служби, визначено нові стандарти соціальних гарантій співробітникам Служби та їхнього грошового забезпечення, збільшення якого до передбаченого у проекті рівня планується здійснити поетапно.

Також передбачено часткову демілітаризацію СБУ з переходом на спеціальні звання.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Тетяна Поляковська