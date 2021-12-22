Наступними в рейтингу традиційно йдуть "Євросолідарність", "Батьківщина" та "Опозиційна платформа – За життя".

Рейтинг політичних партій продовжує очолювати "Слуга народу".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня.

Зокрема, "Слугу народу" готові підтримати 19,2% опитаних серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

За партію "Європейська солідарність" готові проголосувати 14,1% респондентів, "Батьківщина" – 11,1%, "Опозиційна платформа – За життя" – 10,5%.

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Крім того, прохідний бар'єр для проходу у парламент подолають партії "Українська стратегія Гройсмана" - 6,8%, "Сила і честь" – 6,5%, "Розумна політика" – 6%, "Наші" – 5,7%.

"Радикальну партію" підтримують – 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" – 4%, ВО "Свобода" – 3,5%, партію Шарія – 2,6%, "Голос" - 2,2%.

Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

***Опитування проведене серед 2,5 тис. респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

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