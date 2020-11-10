Якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би нинішній глава держави Володимир Зеленський. За ним ідуть Петро Порошенко та Юрій Бойко.

Глава держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного Соціологічною службою Центру Разумкова з 30 жовтня по 5 листопада 2020 року.

Згідно з результатами опитування, якби президентські вибори відбувалися найближчим часом, то найбільше голосів у першому турі отримав би Зеленський (21,4% усіх опитаних і 31,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме).

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За Петра Порошенка проголосували б відповідно 13,6% і 21,1% респондентів, за Юрія Бойка — відповідно 12,2% і 16,9%, за Юлію Тимошенко — відповідно 6,2% і 8,3%, за Ігоря Смешка — відповідно 3,9% і 5,6%, за Руслана Кошулинського — відповідно 1,7% і 2,8%, за Олега Ляшка — відповідно 1,7% і 2,1%, за Олександра Вілкула — відповідно 1% і 1,1%.

Соціологічна служба Центру Разумкова проводила дослідження методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Опитування проводилося в рамках проекту «Партійна система України після 2019 року: ключові особливості та перспективи подальшого розвитку», що реалізується Центром Разумкова спільно з Представництвом Фонду Конрада Аденауера в Україні.

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Автор: Надя Пришляк