У політсили нагадують, що у США під час виборів президента жителі деяких штатів також паралельно вирішували й питання, важливі для суспільного життя.

У «Слузі народу» після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів обіцяють оголосити дані дослідження «5 питань від президента».

Про це йдеться в заяві партії, оприлюдненій у соціальній мережі Facebook.

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«Остаточні результати дослідження «5 питань від президента» вже підраховані. Ми презентуємо їх найближчим часом, після оприлюднення офіційних результатів місцевих виборів»,- пообіцяли у політсилі.

При цьому там закликали усіх медійників «і особливо тих, які вже неодноразово попадалися на розповсюдженні фейків, стати відповідальнішими». «Будь ласка, перевіряйте інформацію та не перетворюйтесь на машини для вкидів брехні й відпрацювання агітаційних інтересів окремих партій», - заявили у «СН».

Коментуючи поширені в соцмережах і ЗМІ фотографії, де на смітнику є пакунки анкет, які нібито використовувались в опитуванні, в партії зазначають: «Про нібито знищені анкети з опитування «5 питань від Президента». Вони не були бланками суворої звітності та друкувалися із запасом. Можливо, на «сенсаційних» фотографіях у Facebook маємо саме такі, зайві бланки. Адже на світлинах чітко не видно, що то заповнені анкети з цього опитування».

При цьому у «Слузі народу» зазначають, що під час виборів президента США жителів деяких штатів також паралельно вирішували й питання, важливі для суспільного життя, зокрема, про податки та трудові відносини, збільшення фінансування на певні потреби, легалізацію канабісу та щодо абортів.

П'ять питань від Зеленського

25 жовтня в Україні відбулися місцеві вибори. Одночасно з ними проводилось загальнонаціональне опитування, ініційоване президентом Володимиром Зеленським.

Кожному українцю пропонували відповісти на п'ять запитань: чи підтримує він запровадження довічного ув'язнення за корупцію в особливо великих масштабах; чи підтримує створення на Донбасі вільної економічної зони; чи потрібно скоротити кількість депутатів у Верховній Раді до 300 осіб; чи підтримує громадянин легалізацію медичного канабісу для зменшення болю у важко хворих; чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом.

6 листопада у прес-службі Окружного адміністративного суду Києва повідомили, що до ОАСК надійшов позов до президента України Володимира Зеленського та партії «Слуга народу». В ньому просять скасувати результати всеукраїнського опитування, проведеного 25 жовтня. «На думку позивача, результати опитування можуть викривити думку українців щодо важливих питань, серед яких і національна безпека України», - заявили у суді.

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Автор: Надя Пришляк