Радник голови Офісу президента вказав на випадки, коли РФ через свої ботоферми намагалася підставити Україну.

Радник голови Офісу президента України звернув на увагу на діяльність ботоферм РФ, які намагаються створити у світі враження, що українці - це хамовита та злодійкувата нація.

Про це Подоляк згадав у своєму Telegram, акцентуючи на кількох прецедентах, коли Росія намагалася дискредитувати Україну, "за вуха" притягуючи її до участі в кількох скандалах.

"Механізм - масштабування (штучне роздмухування) будь-яких випадків некоректної поведінки (або злочинів) з боку українських громадян у світі, а якщо таких немає, то навмисна фальсифікація найбільш обурливих історій із поширенням через соціальні мережі", - зазначив він.

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Політик згадав про "вірусну" новину, яку почали поширювати пропагандистські канали РФ 14 вересня 2023 року. В ній йшлося про те, що українець спалив центр ДНК у США, хоча насправді до інциденту був причетний частково росіянин, а частково поляк, зазначив Подоляк.

Також ЗМІ РФ поширювали інформацію, що охоронець президента України Володимира Зеленського влаштував "п'яний дебош" під час візиту української делегації до США (подібні публікації почали поширювати 25 вересня). "Всі ці новини є абсолютно фейковими, проте зовні стилізовані під бренди відомих медіа й поширюються через російські бот-мережі", - вказав Подоляк.

Він підкреслив, що метою Росії є дискредитація поняття, якою людиною є "українець".

"Завдання просте: створити колективний образ українців як невдячних, хамовитих, злодійкуватих, інфантильних та злочинних особин", - заявив радник голови ОП.

Він нагадав, що в подібних випадках завжди треба дивитися "не на палицю", а на того, "хто її кинув". Подоляк закликав: "Будьте розумнішими за російську пропаганду".

РФ намагається дискредитувати Україну у питанні зброї

Нагадаємо, у березні в Міноборони України повідомляли про спроби РФ зіпсувати репутацію Києва як країни отримувача зброї. Також ворожа країна намагалася неправдивими фактами зірвати процес мобілізації в Україні.

Тоді в міністерстві закликали критично сприймати будь-які інформаційні вкиди з боку агресора та не піддаватись навіюванням, які створює Росія. "Зброя і люди, які її застосовують, - це те, чого ворог найбільше боїться", - казали в Міноборони України.

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