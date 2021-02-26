Кабміну доручається забезпечити виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, запроваджених указами президента.

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України, що передбачає вжиття заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у невиконанні введених у дію рішень РНБО.

Відповідний указ №77/2021 "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 19 лютого 2021 року "Про стан виконання рішень Ради національної безпеки та оборони України" опублікований на сайті глави держави.

Читайте такожСтало відомо, що розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні РНБОЗгідно з документом, контроль за виконанням указу покладається на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Кабінету міністрів доручається забезпечити виконання органами виконавчої влади рішень РНБО, введених у дію указами президента. Також уряд має вжити заходів щодо притягнення в установленому порядку до відповідальності осіб, винних у невиконанні уведених у дію рішень РНБО.

Крім того, має бути запроваджена процедура схвалення урядом планів організації виконання завдань, визначених у рішеннях РНБО, та надання інформації секретареві Ради РНБО у встановлені строки, щоб інформувати президента.

Наголошується, що прем’єр-міністр має взяти під особистий контроль діяльність керівників органів виконавчої влади щодо забезпечення виконання завдань РНБО.

Членам РНБО також доручається, здійснюючи координацію та контроль у межах своїх посадових повноважень, забезпечувати виконання відповідними державними органами рішень уведених у дію РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Наслідки попередніх засідань РНБО

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які є у підпорядкуванні Медведчука та його дружини.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок", оскільки нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують з Медведчуком.

Президент України збільшив апарат Ради нацбезпеки на майже 50 штатних працівників.

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Автор: Костянтин Гончаров