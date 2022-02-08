Журналісти з'ясували, що родина екс-СБУшника після його звільнення стала володіти нерухомістю у ЖК преміум-класу "Новопечерські Липки".

Журналісти програми Bihus.info з'ясували, що родина колишнього очільника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака після його звільнення придбала елітну нерухомість на 1,5 млн дол.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info. Так, розслідувачі проаналізували соцмережі членів родини Герсака.

Вони з'ясували, що родина екс-СБУшника після його звільнення стала володіти нерухомістю у ЖК преміум-класу "Новопечерські Липки".

"Герсака звільнили, і вже влітку 2012-го його дружина купила дві квартири у Липках – 3-кімнатні, 200 квадратів, тягнуть на мінімум 650 тисяч доларів без ремонту", - йдеться в сюжеті.

Крім того, у Герсаків знайшли 6 місць для паркінгу, їхню вартість оцінили приблизно у 220 тисяч доларів.

Також Юлія Герсак розширила салон краси ще на 140 кв. м на "Новопечерських Липках", а це коштувало приблизно в 650 тис. дол.

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Журналісти підрахували, що загалом родина екс-СБУшника Герсака витратила на нову нерухомість близько 1,5 млн дол.

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Крім того, у Bihus.info з'ясували, що після звільнення з СБУ Герсак заснував благодійний фонд й тепер годує безкоштовними обідами й роздає продуктові набори у рідному Гайсині.

Нагадаємо, у 2020 році журналісти розповідали про статки родини Герсака. Вона мешкала у новобудові бізнес-класу у центрі Києва, де дружині головного СБУшника Миколаївщини Юлії належало дві квартири та два паркомісця. За оцінками авторів розслідування, вартість такої нерухомості могла складати близько $400 тисяч. Під Києвом дружина Герсака придбала землю під дачу вартістю близько $200 тисяч. Також родина Герсаків, за даними журналістів, володіла як мінімум чотирма авто, які записані, у тому числі на тещу чиновника.