Політолог спрогнозував поведінку Росії на перемовинах.

Росія заблокує проведення нової зустрічі глав держав "нормандської четвірки".

Такий прогноз в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив політолог Кирило Сазонов. Він також вважає, що Росія не піде на обмін утримуваними особами.

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На запитання, чи відбудеться "нормандська" зустріч у найближчому майбутньому, політолог відповів:

"Думаю, що ні, двічі ні... Росія неодноразово заявляла - і Путін говорив, і представники Кремля - ​​що зустрічатися треба, коли є якісь результати і є щось обговорити. Поки ми бачимо, що Росія виставляє свої вимоги, Україну вони не влаштовують категорично, тому зустріч позбавлена ​​сенсу".

Сазонов припустив, що Росія "заблокує зустріч, відмовиться від неї".

"Нам зустріч не завадить, ми зайвий раз звернемо увагу на проблему, зайвий раз привернемо увагу Німеччини і Франції. Можливо, будемо домагатися посилення санкцій, покажемо нездатність домовлятися Росії. Але Кремль це теж прекрасно розуміє, тому, швидше за все, зустрічі не буде, так само як і обміну полоненими. Росії не потрібні люди, вони готові віддавати наших заручників тільки в обмін на політичні поступки", - сказав експерт.

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Автор: Андрій Василюк