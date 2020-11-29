Росія заблокує проведення нової зустрічі глав держав "нормандської четвірки".
Такий прогноз в ефірі телеканалу "Україна 24" озвучив політолог Кирило Сазонов. Він також вважає, що Росія не піде на обмін утримуваними особами.
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На запитання, чи відбудеться "нормандська" зустріч у найближчому майбутньому, політолог відповів:
"Думаю, що ні, двічі ні... Росія неодноразово заявляла - і Путін говорив, і представники Кремля - що зустрічатися треба, коли є якісь результати і є щось обговорити. Поки ми бачимо, що Росія виставляє свої вимоги, Україну вони не влаштовують категорично, тому зустріч позбавлена сенсу".
Сазонов припустив, що Росія "заблокує зустріч, відмовиться від неї".
"Нам зустріч не завадить, ми зайвий раз звернемо увагу на проблему, зайвий раз привернемо увагу Німеччини і Франції. Можливо, будемо домагатися посилення санкцій, покажемо нездатність домовлятися Росії. Але Кремль це теж прекрасно розуміє, тому, швидше за все, зустрічі не буде, так само як і обміну полоненими. Росії не потрібні люди, вони готові віддавати наших заручників тільки в обмін на політичні поступки", - сказав експерт.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
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