Співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Олександра Сосонюка.

Росія висилає українського консула Олександра Сосонюка, затриманого напередодні в Санкт-Петербурзі.

Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

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Відзначається, що сьогодні в МЗС Росії був викликаний тимчасовий повірений у справах України в Російській Федерації Василь Покотило у зв'язку з "протиправною діяльністю" консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі, який був затриманий 16 квітня ц. р.

«З російської сторони було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і такої, що завдає шкоди інтересам безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії та рекомендовано залишити її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня ц.р.», - заявили в МЗС.

Що цьому передувало

16 квітня співробітники ФСБ затримали консула Генерального консульства України в Санкт-Петербурзі Сосонюка.

У спецслужбі стверджують, що Сосонюк нібито намагався отримати інформацію закритого характеру, що міститься в базах даних правоохоронних органів і ФСБ.

До українського дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права, додали в ФСБ.

Представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що зовнішньополітичне відомство визначає форму реагування на затримання Сосонюка.

МЗС Росії через затримання в Санкт-Петербурзі українського консула викликав Тимчасового повіреного у справах України.

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Автор: Вікторія Токарєва