Президент заспокоїв, що жодної руїни в Україні не буде.

Президент Володимир Зеленський наголошує, що російські активи повинні піти на відновлення України.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, яке опублікував в Telegram ввечері 12 квітня.

"Щойно взяв участь в зустрічі спеціального формату підтримки України фінансового. Цей захід відбувається у Вашингтоні та об'єднує міністрів фінансів міцних демократій - наших партнерів, Єврокомісію, керівників міжнародних фінансових інституцій: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку", - зазначив Зеленський.

Він додав, що темою зустрічі стало передусім відновлення.

"Відновлення нашої країни після бойових дій. Я подякував партнерам за те, що вони допомагають нам зберігати стійкість України, нашу фінансову стабільність. Закликав бути активнішими, щоб Україна могла бути активнішою у відбудові, у поверненні українцям нормального життя", - сказав глава держави.

Зеленський підкреслив, що "жодної руїни в Україні не буде".

"Це наша мета. І це буде цілком конкретний доказ повного програшу держави-терориста. Тим паче, що світ знає рішення - щодо активів Росії, російських посадовців, олігархів, які багатіли, поки їхня держава ставала терористом. Усі ці активи мають піти на компенсацію збитків тим, кому Росія принесла біль і страждання. Російські активи повинні піти на відновлення після агресії. Війна повинна вийти найдорожчою саме для агресора", - підкреслив президент.

Головні заяви Зеленського 12 квітня

Нагадаємо, що сьогодні президент України відзначився кількома "потужними" заявами під час своїх звернень до української нації.

Зокрема, лідер держави прокоментував жорстоку страту українського військовополоненого, якому відрізали ще живим голову окупанти. Він наголосив, що Україна не пробачить та не забуде про вбивць.

Також сьогодні лідер держави ініціював припинення домовленості з урядом Білорусі щодо дотримання держтаємниць. Відповідний закон Зеленський зареєстрував у парламенті.

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