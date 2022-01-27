За словами командувача ССО Галагана, наразі очікуються зміни у законодавство, які детальніше регламентуватимуть повноваження руху опору.

Рух опору в усіх областях України має підготовлених людей для виконання поставлених задач.

Про це у коментарі агентству УНІАН повідомив командувач Сил спеціальних операцій Григорій Галаган.

"В усіх областях є підготовлені люди, які здатні виконувати завдання, поставлені головнокомандувачем. Тому ми ще нарощуємо сили", - зауважив Галаган.

Командувач ССО додав, що під час розгортання руху опору було виявлено деякі правові недоліки. "Коли ми почали розгортати рух опору, то виявили деякі проблеми в нормативно-правових актах", - сказав він і додав, що сьогодні Верховна Рада розгляне поправки до закону про національний спротив, які чіткіше регламентують повноваження руху опору.

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Як повідомляв УНІАН, 1 січня в Україні введено в дію закон про основи національного спротиву. Складовими національного спротиву є Сили територіальної оборони, рух опору та підготовка громадян України до національного спротиву. Основою підготовки громадян України до національного спротиву є їхня загальновійськова підготовка, яка організовується за територіально-зональним принципом.

Рух опору - система воєнних, інформаційних і спеціальних заходів, організація, планування, підготовка і підтримка яких здійснюється з метою відновлення державного суверенітету і територіальної цілісності під час відсічі збройної агресії проти України.

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