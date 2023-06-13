Подоляк назвав це зізнанням у теракті.

Заява російського президента Путіна про можливість створення в Україні "санітарної зони" можна вважати зізнанням у підриві Каховської гідроелектростанції.

Так слова диктатора прокоментував радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. "Традиційними некрофільськими жартами за столом із "Z-пропагандистами" про війну в Україні Путін відверто заявляє про свою єдину мету: деіндустріалізацію України (знищення інфраструктурних та енергетичних об’єктів) і створення сірої, "санітарної" (забрудненої, непридатної для життя) зони", - написав він у мікроблозі Twitter.

Радник голови ОП назвав слова Путіна "Каховським зізнанням" та відзначив, що Міжнародному кримінальному суду час оголошувати ще одни ордер на його арешт.

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"Читаємо по губах: "Ми не маємо змоги захопити всю Україну, тому підірвали Каховську ГЕС і не збираємося зупинятися. Будемо підривати всю окуповану територію та атакувати ракетами всю неокуповану", - пояснив він.

Заяви Путіна про війну

Як відомо, согодні президент РФ Володимир Путін зустрівся з російськими "військовими кореспондентами". Він виправдовував війну та знову розповідав про "історичні російські землі".

Також диктатор розповів їм, що Україна нібито втратила багато західної техніки під час контрнаступальних дій, а от російська - зазнала малих втрат.

Крім того, він заявив, що Кремль може розглянути питання створення "санітарної зони" в Україні, якщо російську територію будуть обстрілювати.

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