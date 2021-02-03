За словами Баканова, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов назвав рішення Ради національної безпеки та оборони про запровадження санкцій проти телеканалів "112 Україна", NewsOne та ZIK послідовним кроком української влади у боротьбі з російською гібридною агресією.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За словами очільника відомства, рекомендація про запровадження санкцій належить парламенту та СБУ.

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"Проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі. Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – іще один важливий та послідовний крок для цього. Тож, враховуючи дані, якими володіє Служба безпеки, а також численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Національною радою України з питань телебачення та радіомовлення, СБУ надала обґрунтовані рекомендації РНБО прийняти відповідне рішення", - наголосив Баканов.

Як підкреслив голова СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України і не має жодного стосунку до обмеження свободи слова.

"Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з’являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України", - резюмував Баканов.

Санкції проти "каналів Медведчука"

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосуванні санкцій щодо народного депутата від Партії "Опозиційна платформа - за життя" Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

Зеленський заявив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, яка фінансується країною-агресором.

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Автор: Костянтин Гончаров