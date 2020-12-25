У березні з Азарова зняли санкції ЄС.

Суд Європейського Союзу фактично визнав незаконними санкції проти екс-прем'єра України Миколи Азарова, скасувавши рішення про їх накладення.

Про це пише ZN.ua з посиланням на рішення суду від 16 грудня. У ньому йдеться про те, що Рада Євросоюзу не проконтролювала забезпечення дотримання українською судовою системою права Азарова на захист і права на ефективний судовий захист у кримінальному процесі.

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"Звідси випливає, що, прийнявши рішення залишити ім'я заявника в списку, Рада ЄС допустила помилку оцінки. У цих обставинах оспорювані дії повинні бути анульовані в тій мірі, в якій вони відносяться до заявника, без необхідності розглядати його клопотання про заходи щодо організації процедури", - йдеться в рішенні суду.

У зв'язку з цим суд вирішив зупинити дію рішення ЄС про накладення санкцій на Азарова. Судові витрати зобов'язана сплатити Рада Євросоюзу.

Санкції проти Азарова: що відомо

5 березня 2020 року Рада ЄС прийняла рішення про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова та колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького

Санкції передбачали заморожування активів і заборона на в'їзд до країн Євросоюзу.

Рішення набуло чинності наступного дня, 6 березня.

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Автор: Юрій Годован