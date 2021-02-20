США підтримали введення Україною санкцій проти Медведчука

19 лютого Рада нацбезпеки і оборони України ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб, серед яких голова політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко.

Сполучені Штати Америки заявили про підтримку рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти голови політради партії «Опозиційна платформа - За життя» Віктора Медведчука. Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Facebook. «Ми підтримуємо зусилля України щодо захисту суверенітету та територіальної цілісності через запровадження санкцій. З 2014 року Медведчук перебуває під санкціями США за підрив безпеки, територіальної цілісності та демократичних інституцій України», - сказано у повідомленні. Читайте такожРозлютили санкції: Оксана Марченко заявила, що йде в політику Санкції проти Медведчука: 19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, СБУ розслідує кримінальне провадження за ст. 258 (5) (фінансування тероризму) Кримінального кодексу. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовано у зв'язку з цим розслідуванням.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу «Самара - Західний напрямок», оскільки нею володіє компанія «ПрикарпатЗахідтранс», яку пов'язують з Медведчуком. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Вікторія Токарєва

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