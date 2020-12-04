У скільки це обійдеться держбюджету - поки невідомо.

Верховній Раді буде запропоновано створити новий орган, який відповідає за санкції проти Росії - відповідний законопроект буде внесений на розгляд парламенту.

Про це розповіла нардеп від "Слуги народу" Єлизавета Ясько в ефірі каналу "Україна 24".

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"У нас є закон від 2014 року, але він повністю беззубий. Там не прописано, хто відповідальний, яка відповідальність за порушення і хто моніторить все це. Законопроект, який я пропоную, встановлює цю відповідальність. Буде моніторити це аналітичний орган при РНБО, люди вже працюють, але немає саме системи", - повідомила депутат.

За її словами, нардепи працюють, щоб прорахувати, у скільки це обійдеться бюджету.

"Але це точно не великі гроші, коли створюється повністю новий орган. Вже існує певна система, її потрібно оптимізувати. Сподіваюся, з наступного року будемо його розглядати і голосувати", - зазначила Ясько.

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Автор: Юрій Годован