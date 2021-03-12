Президент наголосив, що це не повний перелік кроків, вжитих державою останнім часом, та не остаточний список заходів, до яких вдасться Україна в майбутньому.

Президент України Володимир Зеленський назвав нещодавні рішення Ради нацбезпеки та оборони відповіддю всім тим, "хто довгі роки завдавав ударів Україні".

Про це глава держави заявив у відеозверненні, опублікованому у Telegram-каналі Офісу президента.

Він зазначив, що останні рішення РНБО викликали значний резонанс, схвалення у суспільстві та обурення тих, "хто знайшов у рішеннях РНБО свої прізвища та свій бізнес".

Читайте такожДБР розслідує пособництво Медведчука і Козака країні-агресору

"Коротко..., то Україна дає здачі всім, хто довгі роки завдавав по ній ударів, користуючись її слабкістю, відсутністю законності, порядку та найголовнішого - справедливості. Справедливості, яка довгі роки для звичайних людей була навіть не дефіцитом, а чимось міфічним, ніби з легенд про цвіт папороті", - зазначив Зеленський.

За словами президента, поки українці вірили, що справедливість є, деякі привласнювали ресурси держави, її надра, стратегічні підприємства, трубопроводи і навіть Конституційний суд України.

"Відновлення справедливості в Україні було однією з моїх ключових обіцянок. Кажуть, обіцяного чекають три роки. Ми почали трішки раніше. Передусім ми присікли спроби розколоти Україну пропагандою та дезінформацією. 2 лютого 2021 року було заблоковано діяльність осіб, які вважали нормою вести бізнес на тимчасово окупованих територіях України та фінансувати дезінформаційні батальйони, що атакували українців залпами брехні та маніпуляцій", - нагадав президент.

Глава держави поцікавився, чому це не було зроблено попереднім керівництвом країни, однак назвав це питання риторичним.

Він також нагадав, що 19 лютого було введено санкції проти Віктора Медведчука та ще кількох осіб, а також доручено повернути у державну власність нафтопровід "Прикарпатзахідтранс".

Читайте такожДанілов не дав прямої відповіді, чи очікувати санкцій проти проросійських ЗМІ в інтернеті

"І, не менш важливо, – з’ясувати, за яких обставин у 2015 році... у приватній власності опинився державний нафтопровід довжиною майже півтори тисячі кілометрів. Також справедливу й законну реакцію з боку України мають отримати й ті, хто вважав, що не у держави, а в приватних руках може опинитися контрольний пакет акцій над стратегічними оборонними підприємствами України, зокрема "Мотор Січ", а також можуть привласнюватися землі та надра, які належать народу України", - зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що відповіді на ці питання знайдуть правоохоронні органи разом з Державною службою геології та надр, адже громадяни мають знати, у який спосіб та на яких умовах низкою осіб в Україні були отримані ті чи інші ресурси.

Президент додав, що тим, хто зробив це законно, боятися нічого, однак, щоб встановити це, буде проведено максимально детальний аудит, результати якого будуть представлені суспільству.

"Крім того, вчора ми нарешті зробили те, що мало б з’явитися ще у 2014 році, затверджено державну Стратегію деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя. Тим, хто на щось розраховував, можу сказати: забудьте про те, що Україна забуде про Крим. Водночас, коли ми говоримо про деокупацію, логічно також розібратися: хто і як створив умови для окупації? І мова не лише про 2014 рік, але й про ухвалення так званих Харківських угод", - сказав глава держави.

Зеленський пообіцяв, що це не повний перелік кроків, вжитих державою останнім часом, та не остаточний список заходів, до яких вдасться Україна в майбутньому.

Читайте такожСБУ відкрила справу через підписання Харківських угод та їх ратифікацію Радою в 2010 році

"Підкреслюю – вжиті нашою державою, за нашим рішенням, згідно з нашим обов’язком, а не тому, що хтось нам подзвонив... Додаткових мотивацій, зокрема від наших партнерів, я не потребую. Підтримки – так. І за неї ми завжди будемо вдячні. Але в першу чергу ми самі маємо себе захищати, замість нас цього ніхто не зробить. І Україна може самостійно приймати рішення, щоб себе захистити та відновити справедливість", - підсумував Зеленський.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи