Голова ВР зазначив, що в нього немає бізнесу в Росії.

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що не бачить проблем із впровадженням щодо нього санкцій РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів стосовно внесення його в санкційний список, ухвалений Росією.

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"Моя позиція наступна - я працював, працюю і буду працювати на користь держави Україна як голова Верховної Ради, і якщо навіть я не буду головою ВР, це на мою позицію абсолютно впливати не буде, тим більше жодними внесеннями в санкційні або в якісь інші списки, це точно не можна змінити", - зазначив Разумков.

Голова ВР додав, що для нього це "риторичне питання", оскільки в нього не було бізнесу, коштів чи нерухомості в РФ і "я не планую її там придбати, тому виключно з організаційно-фінансової точки зору ці санкції жодним планом на мене не вплинуть".

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Автор: Надя Пришляк