Генпрокурор Ірина Венедіктова сьогодні підписала повідомлення про підозри у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку.

Розслідування кримінального провадження проти народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука щодо фінансування тероризму продовжується.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це голова СБУ Іван Баканов сказав на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, чому підозру Медведчуку висунуто за іншими статтями Кримінального кодексу, а не за статтею про фінансування тероризму, про що повідомлялося раніше.

За словами Баканова, якщо не вказується ця стаття ККУ, то це не означає, що за цими звинуваченнями не ведеться розслідування.

Своєю чергою Ірина Венедіктова зазначила, що більше року обіймає посаду генерального прокурора і продемонструвала, що «не діє за суспільною необхідність або політичною вмотивованістю, тому що «зірки так стали»».

“Генеральний прокурор Венедіктова завжди видає ті процесуальні документи, які готові, які законні і які аргументовані. Тому на сьогоднішній день по даних епізодах (щодо вчинення Медведчуком і Тарасом Козаком держзради та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму) ми повністю впевнені”, - додала вона.

За словами генпрокурора, щойно буде готовність закінчити розслідування інших кримінальних проваджень, то все це буде зроблено відкрито, і всі про це дізнаються.

“Ніхто нічого не приховує і ніхто нічого не робить тільки тому, що треба під якусь дату — в нас дуже багато дат, в нас кожен день - що не день, то свято. Ми робимо свою роботу вдень, вночі, на свята”, - сказала Венедіктова.

Санкції проти Медведчука та кримінальні справи

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції застосовані до Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Санкції накладаються на все майно і активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За даними секретаря РНБО Олексія Данілова, СБУ розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 (фінансування тероризму) ККУ. До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв'язку з цим розслідуванням.

Сьогодні, 11 травня, Венедіктова заявила, що підписала повідомлення про підозри Медведчуку і Козаку у державній зраді та у замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму.

Їм оголошено підозри за трьома епізодами: щодо незаконної передачі РФ газового родовища, передачі російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю, - стосовно прихованого військового підрозділу Збройних сил України та проведення підривної діяльності проти України, зокрема, в контексті розробки антиукраїнського проекту "Промінь".

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Автор: Надя Пришляк