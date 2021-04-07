Колегія суддів Київського апеляційного суду ухвалила рішення залишити під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення «приватної військової компанії».
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Як передає кореспондент УНІАН, апеляційну скаргу його адвокатів залишено без задоволення. Таким чином Семенченко перебуватиме під вартою щонайменше до 24 травня.
Після оголошення ухвали екс-депутат заявив, що "замовники цього рішення" мають на меті знищити добровольчий рух і ті структури, які протистоять російській агресії.
Присутні в залі суду відреагували на ухвалу вигуками "Ганьба".
Що відомо про справу
- 24 березня в СБУ заявили про припинення діяльності воєнізованого збройного формування і постачання товарів військового призначення з Російської Федерації. Також в СБУ вказали, що діяльність так званої "приватної військової компанії" була спрямована "на підготовку до вчинення тяжких злочинів, в т. ч. проти основ національної безпеки".
- За даними СБУ, до складу компанії входили понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Контроль і координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України.
- Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між "ПВК" і представниками різних організацій з країн Близького Сходу. Також зафіксовано "пропозиції організувати постачання зброї в ці країни".
- У цій справі СБУ оголосила про підозри шістьом особам.
- Серед організаторів такої діяльності в СБУ назвали народного депутата VIII скликання Семенченка та Євгена Шевченка, відомого широкій публіці як "позаштатний агент НАБУ". Семенченко і Шевченко всі звинувачення відкидають.
- 26 березня суд ухвалив рішення про арешт Шевченка із заставою у 5 млн грн. 30 березня після внесення застави він вийшов із СІЗО.
- Того ж дня суд до 24 травня відправив Семенченка під варту без права на внесення застави. 28 березня Семенченка було госпіталізовано через погіршення самопочуття.
- 29 березня джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що співробітники СБУ затримали ще одного фігуранта справи про створення «ПВК» - колишнього командира батальйону «Донбас» Анатолія Виногродського. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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