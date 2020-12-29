Сергій Кривонос / фото УНІАН
Президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Кривоноса з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Читайте такожЗаступник секретаря РНБО бажає масово озброїти українців: стрілецьку зброю зберігатимуть вдомаЯк повідомляє прес-служба Офісу президента, відповідний указ № 604/2020 глава держави підписав сьогодні, 29 грудня.
Згідно з документом, Кривоноса направлено у розпорядження Міністерства оборони України.
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