У 2016 році тоді ще нардеп Пашинський поранив Хімікуса в ногу.

Потерпілий у справі проти екс-нардепа Сергія Пашинського В'ячеслав Хімікус відкликав свій цивільний позов до колишнього парламентаря.

Про це повідомила в Facebook його адвокат Марина Парінова.

За її інформацією, Хімікусу заплатили компенсацію і він заявив суду, що пробачив Пашинського, бажаючи "залишити цей кошмар позаду".

"Подальший розгляд кримінальної справи щодо Сергія Пашинського продовжиться, але вже без участі потерпілого", - уточнила вона.

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За інформацією видання "Грати", суму компенсації Хімікус називати не став, але повідомив, що вона менше 1,5 млн гривень, які він вимагав у позові. Хто саме передав гроші - Хімікус не уточнив. Але повідомив, що з Пашинським не зустрічався.

Справу проти екс-нардепа продовжать слухати. Сьогодні на засіданні допитали свідків, у тому числі дружину Хімікуса.

Справа проти Пашинського: подробиці

7 жовтня 2019 року Печерський райсуд Києва постановив взяти Пашинського під варту до 4 грудня. Пашинського підозрюють у заподіянні громадянину В'ячеславу Хіміку тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу). Йому загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі.

Конфлікт між Пашинським і жителем Васильківщини Хімікусом, в результаті якого Пашинський застосував вогнепальну зброю і поранив беззбройного в ногу, виник 31 грудня 2016 року.

Справу кілька разів то закривали, то знову відновлювали. Також проти Хіімкуса відкривали провадження за підозрою в спробі нападу на народного депутата.

18 жовтня 2019 року колегія суддів Київського апеляційного суду залишила в силі постанову Печерського райсуду про обрання Пашинському запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

29 листопада 2019 року суддя Печерського райсуду Олексій Соколов відмовився віддати на поруки Пашинського і продовжив утримання під вартою ще на 60 діб.

18 грудня 2019 року Київський апеляційний суд відпустив Пашинського під цілодобовий домашній арешт.

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Автор: Юрій Годован