Суд в Одесі сьогодні призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Сьогодні ввечері біля Офісу президента відбудеться пікет через вирок активісту Сергію Стерненку, якого засудили на понад 7 років у справі про викрадення людини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні парламенту заявила народний депутат України Олександра Устінова (фракція "Голос").

Вона зазначила, що обвинувачення щодо Стерненка "базувалися на свідченнях одного так званого активіста з проросійської партії "Родина", який 5 років переховувався від суду".

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Депутат наголосила, що рішення суду – це "повний реванш, і цей реванш має три прізвища: перший це Венедіктова, другий – Татаров, і третє – Труханов, тому що ці люди стоять за ув'язненням активіста".

Устінова вважає, що Стерненко є "першим політичним в'язнем Зеленського". За її словами, важливо, щоб "президент Зеленський відкрив очі і побачив реванш проросійських сил". Також вона підкреслила, що сьогодні в Україні "закривають тих, хто бореться за Україну".

Як повідомляється в Telegram-каналі Стерненка, акція протесту запланована на 20:00.

Також наголошується, що зараз активіст не має доступу до телефону і своїх акаунтів в соцмережах.

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Суд над Стерненко:

Сьогодні, 23 лютого, Приморський районний суд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.

Його та другого обвинуваченого у справі Руслана Димчука взяли під варту в залі суду та відвезли до СІЗО.

Запобіжний захід не підлягає зміні, тому обвинувачені пробудуть у СІЗО до завершення розгляду апеляційної скарги на вирок.

Стерненка визнали винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 187 (розбій) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), а покарання призначили за статтями 187 та 263, оскільки за ст. 146 вже сплив строк притягнення до кримінальної відповідальності.

Димчука визнали винним за статтями 146 і 187 та призначили аналогічний строк ув'язнення.

Довідка УНІАН. У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви громадянина Сергія Щербіча про викрадення з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Щербіч є партійцем та депутатом від партії "Довіряй ділам", лідером якої є мер Одеси Геннадій Труханов.

На думку Стерненка, саме Труханов тричі замовляв напади на нього, а також за його вказівки нібито й відкрили це та ще ряд кримінальних проваджень проти активіста.

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Автори: Надя Пришляк, Антоніна Доломанжи