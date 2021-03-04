За словами прем'єра, Степанов проявляє себе як антикризовий менеджер та ухвалює складні рішення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував критику на адресу міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції, присвяченій річниці роботи уряду.

"Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. В принципі, ніхто нікого не рятує від відставок. Він працює, виконує свою роботу. Критика лунає на адресу багатьох міністрів, і зокрема на адресу багатьох міністрів охорони здоров'я у кожній країні світу, тому що наразі у світі кризова ситуація", - сказав прем'єр.

За його словами, Степанов проявляє себе як антикризовий менеджер та ухвалює складні рішення у непростих умовах.

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Автор: Леся Лещенко