Шуфрич почав заохочувати Камельчука підійти до нього та з'ясувати питання.

Депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук гнівно відреагував на заяву представника від ОПЗЖ Нестора Шуфрича щодо агресії Росії на Донбасі.

Конфлікт між депутатами стався у прямому ефірі програми на Україна 24.

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«За часів Ющенка і Тимошенко росіяни не нападали на Україну. Значить вони вміли... Та мовчіть вже! (на адресу Камельчука) Вони вміли говорити так, що у Путіна в думках не було нападати на Україну», – заявив Шуфрич.

Після цього Камельчук зауважив, що до 2017 року російська енергетична система залежала від української, оскільки газ з РФ продавався через Україну до Європи.

Шуфрич це відповів: «Людина проявляє слабкість, у неї нетримання якесь, я ж кажу, памперс йому потрібен».

Камельчук попередив, що «зараз перейде на особистості», а його опонент почав «слугу» заохочувати: «Та будь ласка! Тільки давай не на словах, а на ділі, встань і переходь! Встань і переходь! Що ти там нявкаєш сидиш у кріслі».

«Слуга» намагався підійти до депутата ОПЗЖ, але їх розборонив ведучий.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська