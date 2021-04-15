Депутат від «Слуги народу» Юрій Камельчук гнівно відреагував на заяву представника від ОПЗЖ Нестора Шуфрича щодо агресії Росії на Донбасі.
Конфлікт між депутатами стався у прямому ефірі програми на Україна 24.
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«За часів Ющенка і Тимошенко росіяни не нападали на Україну. Значить вони вміли... Та мовчіть вже! (на адресу Камельчука) Вони вміли говорити так, що у Путіна в думках не було нападати на Україну», – заявив Шуфрич.
Після цього Камельчук зауважив, що до 2017 року російська енергетична система залежала від української, оскільки газ з РФ продавався через Україну до Європи.
Шуфрич це відповів: «Людина проявляє слабкість, у неї нетримання якесь, я ж кажу, памперс йому потрібен».
Камельчук попередив, що «зараз перейде на особистості», а його опонент почав «слугу» заохочувати: «Та будь ласка! Тільки давай не на словах, а на ділі, встань і переходь! Встань і переходь! Що ти там нявкаєш сидиш у кріслі».
«Слуга» намагався підійти до депутата ОПЗЖ, але їх розборонив ведучий.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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