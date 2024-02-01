Зокрема, це рішення має зміцнити довгострокову економічну та фінансову стабільність України.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про важливість схвалення лідерами Європейського Союзу створення спеціального інструменту для виділення 50 млрд євро на підтримку України впродовж 2024-2027 років.

"Вдячний президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю і лідерам держав–членів ЄС за створення фінансового інструменту для України "Український фонд" (Ukraine Facility) обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки", - наголосив глава держави повідомив у мережі X (колишній Twitter).

Глава держави відзначив, що дуже важливо, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами.

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"Це вкотре доводить потужну єдність Євросоюзу", - заявив Зеленський.

Президент України переконаний, що "продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить нашу довгострокову економічну та фінансову стабільність, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію".

Водночас, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram повідомив, що значна частина з цих 50 млрд євро буде спрямована до держбюджету й допоможе у фінансуванні бюджетного дефіциту.

"Ще один компонент програми передбачає створення спеціального інвестиційного інструменту для покриття ризиків у пріоритетних секторах. Він дозволить залучити додаткові кошти на інвестиції", - повідомив Шмигаль.

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1 лютого, на спеціальному засіданні Європейської Ради у Брюсселі голови держави і урядів країн-членів Європейського Союзу ухвалили одностайне рішення про створення Українського Фонду обсягом у 50 млрд євро для підтримки України впродовж 2024-2027 років.

Це рішення підтримали усі 27 країн-членів ЄС, у тому числі Угорщина, яка з грудня минулого року блокувала його схвалення.

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