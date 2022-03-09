В ЗМІ була інформація, що він хотів втекти з України до Польщі.

Сьогодні, 9 березня, ЗМІ поширювали інформацію про те, що скандальний нардеп Євген Шевченко, якого раніше виключили з партії "Слуга народу", намагався перетнути кордон з Польщею під час воєнного стану в Україні.

В результаті Служба безпеки України начебто його затримала прямо на кордоні, а пізніше його повернули до Києва.

Проте сам Шевченко дану інформацію назвав фейком. За його словами, він взагалі вступив до ЗСУ.

Відзначимо, зараз в Україні введено воєнний стан, а це означає, що чоловіки у віці від 18 до 60 років не мають права залишати країну.

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