Президент зустрівся з новопризначеним очільником ОДА і вручив йому службове посвідчення.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Олександра Скічка на посаду голови Черкаської обласної державної адміністрації.

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Як повідомляє прес-служба глави держави, в Офісі президента Зеленський зустрівся з новопризначеним очільником ОДА і вручив йому службове посвідчення.

«Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність у питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть у реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і покращення добробуту людей – все те, чого потребують мешканці Черкащини», – сказав президент і побажав Скічку успіху на посаді.

Хто такий Олександр Скічко

Скічко - діючий нардеп від "Слуги народу". До обрання до парламенту працював на телебаченні, був ведучим низки телепрограм. У 2017 році, коли у Києві проходив пісенний конкурс "Євробачення", був одним з його ведучих.

У Верховній Раді є головою підкомітету з питань залізничного транспорту Комітету Верховної Ради України з питань транспорту та інфраструктури

Що було раніше

29 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Сергійчука з посади голови Черкаської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою.

Іншим своїм указом президент тимчасово поклав виконання обов’язків голови Черкаської облдержадміністрації на заступника голови ОДА Віктора Гусака.

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Автор: Леся Лещенко