Серед авторів відповідних законопроектів - "слуги" Галина Третьякова та Олександр Корнієнко.

У Верховній Раді зареєстровано два законопроекти, які встановлюють відповідальність за прояви сексизму. За пропаганду гендерних стереотипів може загрожувати адміністративне затримання, як за домашнє насильство.

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Як повідомляє «Судово-юридична газета", проекти зареєстровані 15 січня. Серед авторів законопроекту Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за прояви сексизму в суспільстві №4599 є голова Комітету соціальної політики Галина Третьякова, а також голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Крім того, "Слуги народу" «зареєстрували законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони проявів сексизму в суспільстві" №4598.

Так, у Законі України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків »передбачено встановити, що« сексизм - будь-які дії, жести, візуальні прояви, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать, і виявляються у громадській чи приватній сферах, у мережі Інтернет або поза її і спрямовані на (або викликають): порушення власної гідності чи прав людини або групи людей; сексуальну, психологічну шкоду чи страждання особи чи групи осіб; створення загрозливого, ворожого, принизливого чи образливого середовища; перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб; підтримку і посилення гендерних стереотипів».

"Особа, яка вважає, що відносно нього був здійснений сексизм ... має право звернутися зі скаргою в державні органи ... до Національної поліції України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та / або до суду в порядку, визначеному законом», - наголошується в законопроекті.

Також пропонується заборонити прояви сексизму в рекламі.

Крім того, у статті 173-2 Кодексу про адміністративні правопорушення сексизм прирівнюється до домашнього насильства.

За вчинення сексизму відповідно особі загрожує накладення штрафу від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, або адміністративний арешт на строк до семи діб.

Також у статті 262 КпАП передбачено, що органи внутрішніх справ (Національної поліції) здійснюють адміністративне затримання особи у разі прояву сексизму.

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Автор: Дмитро Захаров