Посол Італії в Демократичній Республіці Конго Лука Аттанасіо і ще дві людини були вбиті в понеділок, 22 лютого, внаслідок нападу на автоколону організації Об'єднаних Націй на сході Конго.
Читайте такожУ Конго протестувальники підпалили будівлю ООН через бездіяльність миротворців (відео)На колону напали близько 10:15 ранку за київським часом, передає Reuters. Кортеж ООН потрапив у засідку недалеко від кордону з Руандою, поруч з містом Гома у провінції Північне Ківу.
Спочатку повідомлялося, що дві людини в колоні загинули, а італійський посол отримав поранення. Однак згодом в Міністерстві закордонних справ Італії підтвердили, що посол і військовий поліцейський, що супруводжував його, вбиті.
За словами дипломатичних джерел, третім загиблим був водій. Поки що невідомо, хто стоїть за атакою.
Лука Аттанасіо займав пост італійського посла в Конго з 2019 року.
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